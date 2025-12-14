Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957

يُعدّ موتومبولا (زائير) أفضل هدّاف في نسخة واحدة من كأس أمم إفريقيا، بعدما سجّل 9 أهداف عام 1974.

وتفوّق اللاعب الكونغولي على لوران بوكو (كوت ديفوار) وفينسنت أبو بكر (الكاميرون)، اللذين سجّل كلّ منهما 8 أهداف في نسختي 1970 و2021 على التوالي.

اكتشفوا قائمة هدّافي كأس أمم إفريقيا حسب كل نسخة:
1957: الدّيبة (مصر): 5 أهداف
1959: محمود الجوهري (مصر): 3
1962: منغستو وركو (إثيوبيا): 3
1963: حسن الشاذلي (مصر): 6
1965: بن أشيمبونغ (غانا)، أوسي كوفي (غانا)، يوستاش مانغلي (الكونغو): 3
1968: لوران بوكو (كوت ديفوار): 6
1970: لوران بوكو (كوت ديفوار): 8
1972: فانتامادي كيتا (مالي): 5
1974: موتومبولا (زائير): 9
1976: نْجو ليا (الكاميرون): 4
1978: أوبوكو أفريي (غانا)، سيغون أوديغبامي (نيجيريا)، فيليب أوموندي (كينيا): 3
1980: خالد لابيد (تونس)، سيغون أوديغبامي (نيجيريا): 3
1982: جورج الحسن (غانا): 4
1984: طاهر أبو زيد (مصر): 4
1986: روجيه ميلا (الكاميرون): 4
1988: لخضر بلّومي (الجزائر)، روجيه ميلا (الكاميرون)، جمال عبد الحميد (مصر)، عبدولاي تراوري (كوت ديفوار): 2
1990: جمال مناد (الجزائر): 4
1992: راشيدي يكيني (نيجيريا): 4
1994: راشيدي يكيني (نيجيريا): 5
1996: كالوشا بواليا (زامبيا): 5
1998: حسام حسن (مصر)، بينيديكت مكارثي (جنوب إفريقيا): 7
2000: شون بارتليت (جنوب إفريقيا): 5
2002: جوليوس أغاهوا (نيجيريا)، باتريك مبوما (الكاميرون)، سالومون أوليمبي (الكاميرون): 3
2004: باتريك مبوما (الكاميرون)، فريديريك كانوتيه (مالي)، جاي-جاي أوكوتشا (نيجيريا)، فرانسيلودو سانتوس (تونس)، يوسف مختاري (المغرب): 4
2006: صامويل إيتو (الكاميرون): 5
2008: صامويل إيتو (الكاميرون): 5
2010: محمد جدو (مصر): 5
2012: ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)، بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون)، شيخ دياباتي (مالي)، حسين خرجة (المغرب)، كريس كاتونغو (زامبيا)، إيمانويل مايوكا (زامبيا): 3
2013: إيمانويل إيمينيكي (نيجيريا)، مبارك واكاسو (غانا): 4
2015: خافيير بالبوآ (غينيا الاستوائية)، ديوميرسي مبوكاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ثيفي بيفوما (الكونغو)، أندريه أيو (غانا)، أحمد العكايشي (تونس): 3
2017: جونيور كابانانغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): 3
2019: أوديون إيغالو (نيجيريا): 5
2021: فينسنت أبو بكر (الكاميرون): 8
2023: إيميليو نسوي (غينيا الاستوائية): 5

