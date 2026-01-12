Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : اعتقال يوتيوبر جزائري في المغرب و إحالته للمحاكمة

كأس أمم إفريقيا : اعتقال يوتيوبر جزائري في المغرب و إحالته للمحاكمة

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 12 جانفي 2026، إيداع اليوتيوبر و المؤثر الجزائري رؤوف بلقاسمي الحبس المؤقت، مع إحالته إلى المحاكمة في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك مناف للأخلاق العامة داخل منشأة رياضية.

و تعود القضية إلى مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بلقاسمي وهو يقوم بتصرف غير لائق داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، أثناء مباراة المنتخب الجزائري أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

و وفق مصادر إعلامية مغربية، يواجه اليوتيوبر الجزائري عدة تهم، أبرزها ارتكاب أفعال منافية للأخلاق والآداب العامة في مكان عمومي، والإخلال العلني بالحياء، إلى جانب الإساءة إلى منشأة عمومية، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

و كانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت بلقاسمي في مدينة الدار البيضاء ليلة 7 جانفي الجاري، قبل إحالته للنيابة العامة بالرباط.

و شهدت القضية تطورات متسارعة، إذ أفرج عنه مؤقتا في مرحلة أولى، قبل أن تقرر النيابة العامة إعادة اعتقاله بعد مراجعة الملف إجرائيا.

و يحظى بلقاسمي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيه 1.4 مليون شخص، ما جعل الواقعة تحظى باهتمام إعلامي و جماهيري كبيرين.

و من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف خلال الأيام المقبلة، في انتظار صدور الحكم النهائي في القضية.

و ودّع المنتخب الجزائري منافسات بطولة أمم أفريقيا بالمغرب من ربع النخائي، بعد الهزيمة على يد منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
369
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى