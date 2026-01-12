كأس أمم إفريقيا : اعتقال يوتيوبر جزائري في المغرب و إحالته للمحاكمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 12 جانفي 2026، إيداع اليوتيوبر و المؤثر الجزائري رؤوف بلقاسمي الحبس المؤقت، مع إحالته إلى المحاكمة في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك مناف للأخلاق العامة داخل منشأة رياضية.

و تعود القضية إلى مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بلقاسمي وهو يقوم بتصرف غير لائق داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، أثناء مباراة المنتخب الجزائري أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

و وفق مصادر إعلامية مغربية، يواجه اليوتيوبر الجزائري عدة تهم، أبرزها ارتكاب أفعال منافية للأخلاق والآداب العامة في مكان عمومي، والإخلال العلني بالحياء، إلى جانب الإساءة إلى منشأة عمومية، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

و كانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت بلقاسمي في مدينة الدار البيضاء ليلة 7 جانفي الجاري، قبل إحالته للنيابة العامة بالرباط.

و شهدت القضية تطورات متسارعة، إذ أفرج عنه مؤقتا في مرحلة أولى، قبل أن تقرر النيابة العامة إعادة اعتقاله بعد مراجعة الملف إجرائيا.

و يحظى بلقاسمي بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيه 1.4 مليون شخص، ما جعل الواقعة تحظى باهتمام إعلامي و جماهيري كبيرين.

و من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف خلال الأيام المقبلة، في انتظار صدور الحكم النهائي في القضية.

و ودّع المنتخب الجزائري منافسات بطولة أمم أفريقيا بالمغرب من ربع النخائي، بعد الهزيمة على يد منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0.

