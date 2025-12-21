كأس أمم إفريقيا : التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي أمام جزر القمر

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيلة فريقة التي ستخوض مواجهة جزر القمر بعد قليل ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة امم إفريقيا أمام منتخب جزر القمر.
و جاء تشكيل المغرب فى مباراة الافتتاح على النحو الاتي :
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق، أنس صلاح الدين.
خط الوسط: عبدالصمد الزلزولي، إلياس بن صغير، نيل العيناوي، إبراهيم دياز.
خط الهجوم: اسماعيل صيباري، يوسف النصيري.
