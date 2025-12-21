كأس أمم إفريقيا : التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي أمام جزر القمر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيلة فريقة التي ستخوض مواجهة جزر القمر بعد قليل ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات من بطولة امم إفريقيا أمام منتخب جزر القمر.

و جاء تشكيل المغرب فى مباراة الافتتاح على النحو الاتي :

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق، أنس صلاح الدين.

خط الوسط: عبدالصمد الزلزولي، إلياس بن صغير، نيل العيناوي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: اسماعيل صيباري، يوسف النصيري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



