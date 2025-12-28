كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم قمة الكاميرون و الكوت ديفوار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مباراة القمة التي جمعت منذ قليل بين الكاميرون و الكوت ديفوار لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا.

افتتح مهاجم مانشستر يونايتد أماد ديالو التسجيل الكوت ديفوار في الدقيقة 51 و بعدها ب 5 دقائق فقط عدل غيسلان كونان النتيجة للكاميرون بهدف ضد مرماه.

و إثر هذه النتيجة يتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الكوت ديفوار تليهما الموزمبيق في المركز الثالث ب3 نقاط و يتذيل الغابون الترتيب دون نقاط.

