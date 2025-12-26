Français
كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المباراة التي جمغت منذ قليل بين المنتخب المغربي و نظيره المالي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا.

سجّل هدفي المباراة كل من إبراهيم دياز من ضربة جزاء في الدقيقة 45+5 للمنتخب المغربي و لاسين سينايوكو بنفس الطريقة للمنتخب المالي في الدقيقة 64.

و في ما يلي ترتيب المجموعة الأولى إثر الجولة الثانية :

1- المغرب 4 ن

2- مالي 2 ن

3- زامبيا 2 ن

4- جزر القمر 1 ن

 

