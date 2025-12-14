كأس أمم إفريقيا: اللاعبون الأكثر مشاركة في عدد النسخ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتقاسم أربعة لاعبين الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في نسخ كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتعلق الأمر بريغوبير سونغ (الكاميرون)، أحمد حسن (مصر)، أندريه أيو (غانا) ويوسف المساكني (تونس). وكان الأخير قد عاد مؤخرًا إلى فريقه الأم، الترجي الرياضي التونسي، رغم أنه لم يُستدعَ من قبل سامي الطرابلسي لخوض نهائياته التاسعة في كأس أمم إفريقيا.

في ما يلي اللاعبون الذين خاضوا أكبر عدد من نسخ كأس أمم إفريقيا:

8 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:

ريغوبير سونغ (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

أحمد حسن (مصر): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

أندريه أيو (غانا): 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023

يوسف المساكني (تونس): 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023

7 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:

جيريمي نجيتاب (الكاميرون): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

بوبكر باري «كوبا» (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

سياكا تييني (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

كولو توري (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

ماكس-ألان غراديل (كوت ديفوار): 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023

عصام الحضري (مصر): 1998، 2000، 2002، 2006، 2008، 2010، 2017

حسام حسن (مصر): 1986، 1988، 1992، 1998، 2000، 2002، 2006

أسامواه جيان (غانا): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019

سيدو كيتا (مالي): 2002، 2004، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

6 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:

رابح ماجر (الجزائر): 1980، 1982، 1984، 1986، 1990، 1992

صامويل إيتو (الكاميرون): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

سليمان كالو (كوت ديفوار): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017

يايا توري (كوت ديفوار): 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

ديدييه زوكورا (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013

عبد الظاهر السقا (مصر): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2010

هاني رمزي (مصر): 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002

سومبيلا دياكيتي (مالي): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017

نور الدين النيبت (المغرب): 1992، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006

نواكوا كانو (نيجيريا): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

رياض بوعزيزي (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006

قيس غضبان (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006

أيمن المثلوثي (تونس): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017

كالوشا بواليا (زامبيا): 1986، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



