كأس أمم إفريقيا: اللاعبون الأكثر مشاركة في عدد النسخ

يتقاسم أربعة لاعبين الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في نسخ كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتعلق الأمر بريغوبير سونغ (الكاميرون)، أحمد حسن (مصر)، أندريه أيو (غانا) ويوسف المساكني (تونس). وكان الأخير قد عاد مؤخرًا إلى فريقه الأم، الترجي الرياضي التونسي، رغم أنه لم يُستدعَ من قبل سامي الطرابلسي لخوض نهائياته التاسعة في كأس أمم إفريقيا.

في ما يلي اللاعبون الذين خاضوا أكبر عدد من نسخ كأس أمم إفريقيا:

8 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:
ريغوبير سونغ (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
أحمد حسن (مصر): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
أندريه أيو (غانا): 2008، 2010، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023
يوسف المساكني (تونس): 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023

7 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:
جيريمي نجيتاب (الكاميرون): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
بوبكر باري «كوبا» (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
سياكا تييني (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
كولو توري (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
ماكس-ألان غراديل (كوت ديفوار): 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023
عصام الحضري (مصر): 1998، 2000، 2002، 2006، 2008، 2010، 2017
حسام حسن (مصر): 1986، 1988، 1992، 1998، 2000، 2002، 2006
أسامواه جيان (غانا): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019
سيدو كيتا (مالي): 2002، 2004، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015

6 مشاركات في كأس أمم إفريقيا:
رابح ماجر (الجزائر): 1980، 1982، 1984، 1986، 1990، 1992
صامويل إيتو (الكاميرون): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
سليمان كالو (كوت ديفوار): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
يايا توري (كوت ديفوار): 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015
ديدييه زوكورا (كوت ديفوار): 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013
عبد الظاهر السقا (مصر): 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2010
هاني رمزي (مصر): 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002
سومبيلا دياكيتي (مالي): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
نور الدين النيبت (المغرب): 1992، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
نواكوا كانو (نيجيريا): 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010
رياض بوعزيزي (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
قيس غضبان (تونس): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006
أيمن المثلوثي (تونس): 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017
كالوشا بواليا (زامبيا): 1986، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000

