كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس

عبر بول بوت، مدرب المنتخب الأوغندي، عن فخره الكبير بمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مشيدا بتنظيم المغرب لهذه البطولة.

و قال بول بوت في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة تونس، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات “الكان” : “نحن فخورون جدا بأن نكون حاضرين في هذه البطولة القارية الكبيرة”، مضيفا أن المشاركة في كأس إفريقيا تمثل محطة مهمة للمنتخب الأوغندي.

و أشاد مدرب أوغندا بالتنظيم، مؤكدا : “شاركت في العديد من البطولات، لكن للمغرب وضع خاص جدا، سواء من حيث التنظيم أو البنية التحتية، إنه شيء لا يُصدق”.

و بخصوص مواجهة تونس، أوضح بول بوت : “سنحاول أن نبذل كل الجهد أمام المنتخب التونسي، إنها مباراة قوية أمام منافس محترم”، مشيرا إلى الجاهزية الذهنية للاعبيه.

كما شدّد على حافز اللاعبين بقوله : “جميع اللاعبين لديهم الدافع لتقديم أفضل أداء ممكن ، خاصّة و أنّ العالم بأسره سيتابع هذه البطولة”.

و ختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أنّ منتخب أوغندا يسعى للظهور بصورة مشرفة و تقديم مستويات تعكس تطور كرة القدم الأوغندية في هذه المنافسة القارية.

