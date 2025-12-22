Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس

عبر بول بوت، مدرب المنتخب الأوغندي، عن فخره الكبير بمشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مشيدا بتنظيم المغرب لهذه البطولة.

و قال بول بوت في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة تونس، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات “الكان” :  “نحن فخورون جدا بأن نكون حاضرين في هذه البطولة القارية الكبيرة”، مضيفا أن المشاركة في كأس إفريقيا تمثل محطة مهمة للمنتخب الأوغندي.

و أشاد مدرب أوغندا بالتنظيم، مؤكدا : “شاركت في العديد من البطولات، لكن للمغرب وضع خاص جدا، سواء من حيث التنظيم أو البنية التحتية، إنه شيء لا يُصدق”.

و بخصوص مواجهة تونس، أوضح بول بوت : “سنحاول أن نبذل كل الجهد أمام المنتخب التونسي، إنها مباراة قوية أمام منافس محترم”، مشيرا إلى الجاهزية الذهنية للاعبيه.

كما شدّد على حافز اللاعبين بقوله : “جميع اللاعبين لديهم الدافع لتقديم أفضل أداء ممكن ، خاصّة و أنّ العالم بأسره سيتابع هذه البطولة”.

و ختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أنّ منتخب أوغندا يسعى للظهور بصورة مشرفة و تقديم مستويات تعكس تطور كرة القدم الأوغندية في هذه المنافسة القارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

564
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

330
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
318
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
288
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
284
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
272
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
261
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح
255
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : إلى متى يبقى جزء هام من شارع مصطفى حجيج الذي يربط بين وسط مدينة أريانة و المنزه السادس في حالة  كارثية 
249
الأخبار

رئيس البرازيل : التدخل العسكري في فنزويلا سيفضي إلى كارثة إنسانية
242
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى