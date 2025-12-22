Français
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : بُشرى شارّة لمشجعي المنتخب الوطني في المغرب

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر عن طرح دفعة جديدة من التذاكر عبر موقعه الرسمي “Tickets.cafonline.com”.

هذه التذاكر خاصّة بمباراة تونس و أوغندا ، تونس و نيجيريا و تونس و تنزانيا.

و قد قام الهيكل القاري بطرح تذاكر من 3 أصناف ، من فئة 100 ، 200 و 300 درهم مغربي.

و من جهة أخرى ، سيُنهي المنتخب الوطني اليوم تحضيراته لمواجهة أوغندا التي ستُلعب غدا انطلاقا من الساعة التاسعة مساءا على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط.

و سيجري الناخب الوطني سامي الطرابلسي ندوة صحفية انطلاقا من منتصف النهار و 15 دقيقة بتوقيت تونس للحديث بخصوص هذه المقابلة و سيكون مرفوقا باللاعب إلياس السخيري.

و سيخوض منتخبنا حصة تدريبية أخيرة عشية اليوم ستكون مفتوحة في أوّل ربع ساعة للإعلاميين و ستكون فيها تصريحات للثلاثي حازم المستوري ، محمّد علي بن رمضان و يان فاليري.

 

 

