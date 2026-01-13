كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين الحكم الغاني دانيال ني أيي لاريا لإدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي و نظيره النيجيري، مساء غد الأربعاء لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).

و ذكرت “كاف”، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم الغاني سيقود هذه المواجهة بمساعدة الجنوب إفريقي زاخيلي توسي جرانفيل سيويلا، وسورو فاتسواني من ليسوتو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى الرواندي صمويل أوويكوندا.

و أنيطت مهمة قيادة غرفة حكم الفيديو المساعد (فار) للجنوب إفريقي أبونغيلي توم، بمساعدة التونسي هيثم قيراط، والكيني ستيفن أونيانغو ييمبي.

و تعد هذه المواجهة بين منتخب “النسور الخارقة” و”أسود الأطلس”، المرتقبة غدا الأربعاء بملعب الأمير مولاي عبد الله من أبرز مباريات هذه النسخة التي تتواصل إلى غاية 18 جانفي الجاري.

