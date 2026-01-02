Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : جدل يحيط بحكم مباراة المغرب و تنزانيا

كأس أمم إفريقيا : جدل يحيط بحكم مباراة المغرب و تنزانيا

تم تعيين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة مباراة الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب وتنزانيا، المقررة يوم الأحد على الساعة الخامسة مساءًا.

و قد تعرّض الحكم المالي لانتقادات لاذعة في مستهلّ البطولة بسبب قراراته التحكيمية خلال مباراة نيجيريا و تونس.

و من المرتقب أن تكون قراراته محل متابعة دقيقة.

و سيكون بوبو تراوري، يوم الأحد (الساعة 17:00)، أمام مهمة صعبة بإدارته مواجهة الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 بين البلد المنظم، المغرب، وتنزانيا.

وفي وقت يُنتظر أن يُقام هذا اللقاء الإقصائي في ملعب بالعاصمة الرباط وسط أجواء جماهيرية مشحونة، سيكون على الحكم المالي أن يمحو الصورة السلبية التي خلفها أداؤه المثير للجدل خلال مباراة نيجيريا وتونس (3-2) التي جرت يوم 27 ديسمبر.

و كانت مواجهة دور المجموعات بين «النسور الخضر» و «نسور قرطاج» قد شهدت عدة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

ففي الدقيقة 55، لم يمنح بوبو تراوري أفضلية اللعب لهجمة مرتدة لصالح المنتخب الوطني.

و في تواصل اللقطة، تعرّض محمد علي بن رمضان، الذي كان في مواجهة مباشرة مع الحارس ستانلي نوابالي، لتدخل عنيف من الحارس النيجيري.

و غادر اللاعب التونسي أرضية الميدان مصابًا، دون أن يحتسب الحكم ضربة جزاء أو يشهر بطاقة، باعتبار أن اللقطة كانت، نظريًا، قد انتهت.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

331
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
305
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
267
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
234
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس إلى السبت
227
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
226
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى