كأس أمم إفريقيا : جدل يحيط بحكم مباراة المغرب و تنزانيا

تم تعيين الحكم المالي بوبو تراوري لإدارة مباراة الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب وتنزانيا، المقررة يوم الأحد على الساعة الخامسة مساءًا.

و قد تعرّض الحكم المالي لانتقادات لاذعة في مستهلّ البطولة بسبب قراراته التحكيمية خلال مباراة نيجيريا و تونس.

و من المرتقب أن تكون قراراته محل متابعة دقيقة.

و سيكون بوبو تراوري، يوم الأحد (الساعة 17:00)، أمام مهمة صعبة بإدارته مواجهة الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 بين البلد المنظم، المغرب، وتنزانيا.

وفي وقت يُنتظر أن يُقام هذا اللقاء الإقصائي في ملعب بالعاصمة الرباط وسط أجواء جماهيرية مشحونة، سيكون على الحكم المالي أن يمحو الصورة السلبية التي خلفها أداؤه المثير للجدل خلال مباراة نيجيريا وتونس (3-2) التي جرت يوم 27 ديسمبر.

و كانت مواجهة دور المجموعات بين «النسور الخضر» و «نسور قرطاج» قد شهدت عدة لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

ففي الدقيقة 55، لم يمنح بوبو تراوري أفضلية اللعب لهجمة مرتدة لصالح المنتخب الوطني.

و في تواصل اللقطة، تعرّض محمد علي بن رمضان، الذي كان في مواجهة مباشرة مع الحارس ستانلي نوابالي، لتدخل عنيف من الحارس النيجيري.

و غادر اللاعب التونسي أرضية الميدان مصابًا، دون أن يحتسب الحكم ضربة جزاء أو يشهر بطاقة، باعتبار أن اللقطة كانت، نظريًا، قد انتهت.

