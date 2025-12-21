Français
رياضة

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح

هذا الأحد 21 ديسمبر، يفتتح منتخبا المغرب وجزر القمر منافسات النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا (كان 2025).

في ما يلي نتائج جميع مباريات الافتتاح في المسابقة الأبرز على مستوى كرة القدم الإفريقية وأول مسجلي الأهداف :

2024: كوت ديفوار – غينيا بيساو (2-0)، سيكو فوفانا (الدقيقة 4)
2022: الكاميرون – بوركينا فاسو (2-1)، غوستافو سانغاري (الدقيقة 24)
2019: مصر – زيمبابوي (1-0)، محمود حسن تريزيغيه (الدقيقة 41)
2017: الغابون – غينيا بيساو (1-1)، بيير إيميريك أوباميانغ (الدقيقة 53)
2015: غينيا الاستوائية – الكونغو (1-1)، إيميليو نسوي (الدقيقة 16)
2013: جنوب إفريقيا – الرأس الأخضر (0-0)، دون تسجيل أهداف
2012: غينيا الاستوائية – ليبيا (1-0)، خافيير بالبوآ (الدقيقة 87)
2010: أنغولا – مالي (4-4)، فلافيو (الدقيقة 37)
2008: غانا – غينيا (2-1)، أسامواه جيان (الدقيقة 55)
2006: مصر – ليبيا (3-0)، ميدو (الدقيقة 17)
2004: تونس – رواندا (2-1)، زياد الجزيري (الدقيقة 27)
2002: مالي – ليبيريا (1-1)، جورج وياه (الدقيقة 45)
2000: غانا – الكاميرون (1-1)، مارك-فيفيان فويه (الدقيقة 20)
1998: بوركينا فاسو – الكاميرون (0-1)، ألفونس تشامي (الدقيقة 20)
1996: جنوب إفريقيا – الكاميرون (3-0)، فيليمون ماسينغا (الدقيقة 14)
1994: تونس – مالي (0-2)، فيرنان كوليبالي (الدقيقة 25)
1992: نيجيريا – السنغال (2-1)، سامسون سياسيا (الدقيقة 13)
1990: الجزائر – نيجيريا (5-1)، رابح ماجر (الدقيقة 36)
1988: المغرب – زائير (1-1)، ميري كريماو (الدقيقة 43)
1986: السنغال – مصر (1-0)، تييرنو يوم (الدقيقة 67)
1984: كوت ديفوار – توغو (3-0)، تيا كوفي (الدقيقة 27)
1982: ليبيا – غانا (2-2)، جورج الحسن (الدقيقة 28)
1980: نيجيريا – تنزانيا (3-1)، مودا لاوال (الدقيقة 13)
1978: غانا – زامبيا (2-1)، أوبي كابيتا (الدقيقة 8)
1976: إثيوبيا – أوغندا (2-0)، سليمان شيفيراهو (الدقيقة 2)
1974: مصر – أوغندا (2-1)، علي أبو غريشة (الدقيقة 6)
1972: الكاميرون – كينيا (2-1)، بول-غاستون ن’دونغو (الدقيقة 20)
1970: الكاميرون – كوت ديفوار (3-2)، لوران بوكو (الدقيقة 25)
1968: إثيوبيا – أوغندا (2-1)، غيرما أسميروم (الدقيقة 15)
1965: تونس – إثيوبيا (4-0)، الطاهر الشايبي (الدقيقة 32)
1963: غانا – تونس (1-1)، ويلبرفورس مفوم (الدقيقة 9)
1962: إثيوبيا – تونس (4-2)، عمار مريشكو (الدقيقة 13)
1959: مصر – إثيوبيا (4-0)، محمود الجوهري (الدقيقة 29)
1957: السودان – مصر (1-2)، رأفت عطية (الدقيقة 21)

