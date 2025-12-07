Français
كأس أمم إفريقيا: حصيلة البطولة حسب الدول

في حين توّجت كلّ من تونس وزامبيا والسودان والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب والكونغو باللقب مرة واحدة، فقد نجحت سبع دول أخرى في تكرار الإنجاز أكثر من مرة.

ويظلّ الفراعنة ملوك البطولة دون منازع برصيد 7 ألقاب، من بينها ثلاثة تتويجات متتالية بين 2006 و2010، متقدمين على الكاميرون صاحبة 5 ألقاب وغانا التي رفعت الكأس 4 مرات.

حصيلة تتويجات كأس أمم إفريقيا حسب الدولة :

  • مصر : 7 ألقاب (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)

  • الكاميرون : 5 ألقاب (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)

  • غانا : 4 ألقاب (1963، 1965، 1978، 1982)

  • نيجيريا : 3 ألقاب (1980، 1994، 2013)

  • كوت ديفوار : 3 ألقاب (1992، 2015، 2023)

  • الجزائر : لقبان (1990، 2019)

  • جمهورية الكونغو الديمقراطية : لقبان (1968، 1974)

  • زامبيا : لقب واحد (2012)

  • تونس : لقب واحد (2004)

  • السودان : لقب واحد (1970)

  • السنغال : لقب واحد (2021)

  • جنوب إفريقيا : لقب واحد (1996)

  • إثيوبيا : لقب واحد (1962)

  • المغرب : لقب واحد (1976)

  • الكونغو : لقب واحد (1972)

