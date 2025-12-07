كأس أمم إفريقيا: حصيلة البطولة حسب الدول

في حين توّجت كلّ من تونس وزامبيا والسودان والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب والكونغو باللقب مرة واحدة، فقد نجحت سبع دول أخرى في تكرار الإنجاز أكثر من مرة.

ويظلّ الفراعنة ملوك البطولة دون منازع برصيد 7 ألقاب، من بينها ثلاثة تتويجات متتالية بين 2006 و2010، متقدمين على الكاميرون صاحبة 5 ألقاب وغانا التي رفعت الكأس 4 مرات.

حصيلة تتويجات كأس أمم إفريقيا حسب الدولة :