كأس أمم إفريقيا: رسمي ابتداءً من 2028، تُقام الدورة كل أربع سنوات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مفاجأة كبيرة وتحوّل جذري داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إذ تقرّر أن تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات ابتداءً من نسخة 2028.

وقد أكّد ذلك رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، خلال ندوة صحفية عُقدت هذا السبت بالمغرب، عشية المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2025، المقرّرة من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي.

وقال موتسيبي:

«المسابقة القارية ستُقام كل أربع سنوات ابتداءً من نسخة 2028، في حين تبقى نسخة 2027 على حالها دون تغيير».

وفي سياق آخر، تطرّق رئيس كرة القدم الإفريقية إلى ملف إطلاق دوري الأمم الإفريقية في المستقبل القريب، بمشاركة لاعبين محترفين ينشطون في الدوريات الأوروبية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



