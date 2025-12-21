كأس أمم إفريقيا: سجلّ إنجازات منتخبات شمال إفريقيا

سيحتضن المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأبرز في القارة الإفريقية، خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

وتمثل هذه الدورة المرة الثانية عشرة التي تستضيف فيها منطقة شمال إفريقيا هذا الموعد الكروي القاري.

في ما يلي سجلّ الفائزين بكأس أمم إفريقيا (CAN) في الدورات التي أُقيمت في بلدان شمال إفريقيا:

1959 في مصر: البطل مصر

1965 في تونس: البطل غانا

1974 في مصر: البطل زائير

1982 في ليبيا: البطل غانا

1986 في مصر: البطل مصر

1988 في المغرب: البطل الكاميرون

1990 في الجزائر: البطل الجزائر

1994 في تونس: البطل نيجيريا

2004 في تونس: البطل نيجيريا

2006 في مصر: البطل مصر

2019 في مصر: البطل الجزائر

حصيلة الألقاب