Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا: سجل الميدالية البرونزية نسخةً بعد نسخة

كأس أمم إفريقيا: سجل الميدالية البرونزية نسخةً بعد نسخة

بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (0-0)، حسم المنتخب النيجيري المواجهة أمام نظيره المصري بركلات الترجيح (4-2)، وذلك يوم السبت 17 يناير، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لنسخة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويُعد منتخب النسور الخضراء الأكثر تتويجًا بالمركز الثالث، بعدما حلّ في المرتبة الثالثة في 8 مناسبات أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010 و2019. كما يُعتبر نيجيريا المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة ترتيب في تاريخ البطولة.

من جانبه، أنهى المنتخب المصري البطولة في المركز الثالث خلال نسخ 1963، 1970 و1974، فيما خسر ثلاث مباريات لتحديد المركز الثالث أعوام 1976، 1980 و1984.

وفيما يلي قائمة جميع مباريات تحديد المركز الثالث في تاريخ البطولة:

1962: تونس 3–0 أوغندا
1963: الجمهورية العربية المتحدة 3–0 إثيوبيا
1965: كوت ديفوار 1–0 السنغال
1968: كوت ديفوار 1–0 إثيوبيا
1970: الجمهورية العربية المتحدة 3–1 كوت ديفوار
1972: الكاميرون 5–2 زائير
1974: مصر 4–0 الكونغو
1976: نيجيريا 3–2 مصر
1978: نيجيريا 2–0 تونس
1980: المغرب 2–0 مصر
1982: زامبيا 2–0 الجزائر
1984: الجزائر 3–1 مصر
1986: كوت ديفوار 3–2 المغرب
1988: الجزائر 1–1 المغرب (4–3 ركلات ترجيح)
1990: زامبيا 1–0 السنغال
1992: نيجيريا 2–1 الكاميرون
1994: كوت ديفوار 3–1 مالي
1996: زامبيا 1–0 غانا
1998: جمهورية الكونغو الديمقراطية 4–4 بوركينا فاسو (4–1 ركلات ترجيح)
2000: جنوب إفريقيا 2–2 تونس (4–3 ركلات ترجيح)
2002: نيجيريا 1–0 مالي
2004: نيجيريا 2–1 مالي
2006: نيجيريا 1–0 السنغال
2008: غانا 4–2 كوت ديفوار
2010: نيجيريا 1–0 الجزائر
2012: مالي 2–0 غانا
2013: مالي 3–1 غانا
2015: جمهورية الكونغو الديمقراطية 0–0 غينيا الاستوائية (4–2 ركلات ترجيح)
2017: بوركينا فاسو 1–0 غانا
2019: نيجيريا 1–0 تونس
2021: الكاميرون 3–3 بوركينا فاسو (5–3 ركلات ترجيح)
2023: جنوب إفريقيا 0–0 جمهورية الكونغو الديمقراطية (6–5 ركلات ترجيح)
2025: نيجيريا 0–0 مصر (4–2 ركلات ترجيح)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

617
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

432
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
329
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
301
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
281
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
268
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
264
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
256
الأخبار

تطوير مجالات التعاون محور لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
251
الأخبار

بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري
248
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى