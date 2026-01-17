كأس أمم إفريقيا: سجل الميدالية البرونزية نسخةً بعد نسخة

بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي (0-0)، حسم المنتخب النيجيري المواجهة أمام نظيره المصري بركلات الترجيح (4-2)، وذلك يوم السبت 17 يناير، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث لنسخة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويُعد منتخب النسور الخضراء الأكثر تتويجًا بالمركز الثالث، بعدما حلّ في المرتبة الثالثة في 8 مناسبات أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010 و2019. كما يُعتبر نيجيريا المنتخب الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة ترتيب في تاريخ البطولة.

من جانبه، أنهى المنتخب المصري البطولة في المركز الثالث خلال نسخ 1963، 1970 و1974، فيما خسر ثلاث مباريات لتحديد المركز الثالث أعوام 1976، 1980 و1984.

وفيما يلي قائمة جميع مباريات تحديد المركز الثالث في تاريخ البطولة:

1962: تونس 3–0 أوغندا

1963: الجمهورية العربية المتحدة 3–0 إثيوبيا

1965: كوت ديفوار 1–0 السنغال

1968: كوت ديفوار 1–0 إثيوبيا

1970: الجمهورية العربية المتحدة 3–1 كوت ديفوار

1972: الكاميرون 5–2 زائير

1974: مصر 4–0 الكونغو

1976: نيجيريا 3–2 مصر

1978: نيجيريا 2–0 تونس

1980: المغرب 2–0 مصر

1982: زامبيا 2–0 الجزائر

1984: الجزائر 3–1 مصر

1986: كوت ديفوار 3–2 المغرب

1988: الجزائر 1–1 المغرب (4–3 ركلات ترجيح)

1990: زامبيا 1–0 السنغال

1992: نيجيريا 2–1 الكاميرون

1994: كوت ديفوار 3–1 مالي

1996: زامبيا 1–0 غانا

1998: جمهورية الكونغو الديمقراطية 4–4 بوركينا فاسو (4–1 ركلات ترجيح)

2000: جنوب إفريقيا 2–2 تونس (4–3 ركلات ترجيح)

2002: نيجيريا 1–0 مالي

2004: نيجيريا 2–1 مالي

2006: نيجيريا 1–0 السنغال

2008: غانا 4–2 كوت ديفوار

2010: نيجيريا 1–0 الجزائر

2012: مالي 2–0 غانا

2013: مالي 3–1 غانا

2015: جمهورية الكونغو الديمقراطية 0–0 غينيا الاستوائية (4–2 ركلات ترجيح)

2017: بوركينا فاسو 1–0 غانا

2019: نيجيريا 1–0 تونس

2021: الكاميرون 3–3 بوركينا فاسو (5–3 ركلات ترجيح)

2023: جنوب إفريقيا 0–0 جمهورية الكونغو الديمقراطية (6–5 ركلات ترجيح)

2025: نيجيريا 0–0 مصر (4–2 ركلات ترجيح)