كأس أمم إفريقيا : علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الأوّل

ضمّت التشكيلة المثالية للدور الاول من نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم (المغرب 2025) الظهير الايسر للمنتخب التونسي علي العابدي وفق ما نشرته اللجنة المنظمة للمسابقة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة.

و خاض علي العابدي كافة مباريات الدور الأول للمسابقة القارية مع منتخب “نسور قرطاج”، و سجل هدفا في مرمى المنتخب النيجيري من علامة الجزاء خلال الجولة الثانية، كما ساهم بتمريرة حاسمة سجل على اثرها الياس العشوري الهدف الثاني ضد منتخب اوغندا في الجولة الاولى.

و حمل العابدي، محترف نادي نيس الفرنسي، شارة القيادة مرتين في منافسات “الكان”، بديلا للفرجاني ساسي في المواجهة الاولى ضد اوغندا، وخلال المباراة الثالثة ضد المنتخب التنزاني كقائد أساسي، قبل تسليمها للفرجاني ساسي بعد دخوله كبديل.

و ضمت التشكيلة المثالية كلا من :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي (مصر)

في الدفاع : نصير المزراوي (المغرب – ظهير أيمن) – علي العابدي (تونس – ظهير أيسر) – ادموند تابسوبا (بوركينا فاسو – مدافع محوري) و أكسيل توانزيبي (جمهورية الكونغو الديموقراطية – مدافع محوري)

في وسط الميدان كارلوس باليبا (الكاميرون – متوسط ميدان دفاعي) – أديمولا لوكمان (نيجيريا – صانع العاب) – ابراهيم دياز (المغرب – صانع ألعاب)

خط الهجوم : رياض محرز – (الجزائر – جناح أيمن) – ساديو ماني (السنغال – جناح أيسر) – آماد ديارو (كوت ديفوار – قلب هجوم)

و تم الاختيار على مدرب المنتخب النيجيري ايريك شال كأفضل مدرب خلال الدور الأول “للكان”.

