Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الأوّل

كأس أمم إفريقيا : علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الأوّل

ضمّت التشكيلة المثالية للدور الاول من نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم (المغرب 2025) الظهير الايسر للمنتخب التونسي علي العابدي وفق ما نشرته اللجنة المنظمة للمسابقة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة.

و خاض علي العابدي كافة مباريات الدور الأول للمسابقة القارية مع منتخب “نسور قرطاج”، و سجل هدفا في مرمى المنتخب النيجيري من علامة الجزاء خلال الجولة الثانية، كما ساهم بتمريرة حاسمة سجل على اثرها الياس العشوري الهدف الثاني ضد منتخب اوغندا في الجولة الاولى.

و حمل العابدي، محترف نادي نيس الفرنسي، شارة القيادة مرتين في منافسات “الكان”، بديلا للفرجاني ساسي في المواجهة الاولى ضد اوغندا، وخلال المباراة الثالثة ضد المنتخب التنزاني كقائد أساسي، قبل تسليمها للفرجاني ساسي بعد دخوله كبديل.

و ضمت التشكيلة المثالية كلا من :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي (مصر)

في الدفاع : نصير المزراوي (المغرب – ظهير أيمن) – علي العابدي (تونس – ظهير أيسر) – ادموند تابسوبا (بوركينا فاسو – مدافع محوري) و أكسيل توانزيبي (جمهورية الكونغو الديموقراطية – مدافع محوري)

في وسط الميدان كارلوس باليبا (الكاميرون – متوسط ميدان دفاعي) – أديمولا لوكمان (نيجيريا – صانع العاب) – ابراهيم دياز (المغرب – صانع ألعاب)

خط الهجوم : رياض محرز – (الجزائر – جناح أيمن) – ساديو ماني (السنغال – جناح أيسر) – آماد ديارو (كوت ديفوار – قلب هجوم)

و تم الاختيار على مدرب المنتخب النيجيري ايريك شال كأفضل مدرب خلال الدور الأول “للكان”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

419
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

306
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
291
اقتصاد وأعمال

تفعيل آلية تثمين الحديد: إحالة حافلات وفواصل حديدية لم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة “الفولاذ”
287
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
250
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
248
الأخبار

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة
236
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
233
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
230
الأخبار

قبلي: حملات تحسيسية مزدوجة لتعزيز السلامة المرورية تزامنًا مع رأس السنة
225
الأخبار

خلال جلسة عامة: النائب فاطمة المسدي تنتقد اتفاقية الأليكا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى