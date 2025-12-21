كأس أمم إفريقيا : لاعبو المنتخب الأوغندي يقاطعون التمارين قبل مواجهة تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي لكرة القدم الحصّة التدريبية التي كان من المقرّر إجراؤها أمس السبت 20 ديسمبر 2025، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني بعدغد الثلاثاء ضمن أولى جولات كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025.

و أشارت تقارير صحفية إلى أنّ 7 من لاعبي المنتخب الأوغندي قد توجّهوا صباح أمس إلى المدرب بول بوت لإعلامه بقرار جماعي تمّ اتّخاذه من طرف كلّ اللاعبين بمقاطعة التدريبات وبالتالي إلغاء حصّة تمارين يوم السبت.

و يأتي قرار اللاعبين بعد جلسة جمعتهم برئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موسى ماغوغو حول منح التأهّل إلى كأس إفريقيا للأمم والتي لم يحصلوا عليها رغم الوعود المتكرّرة و التي طالبوا أيضا بالترفيع في مبلغها المُقدّر بـ 6 آلاف أورو لكلّ لاعب.

و يُواجه المنتخب الأوغندي مساء الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ليلاً المنتخب الوطني التونسي في ملعب الأمير عبد الله في مدينة الرباط ضمن الجولة الأولى لكأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.

