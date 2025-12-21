Français
Anglais
العربية
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : لاعبو المنتخب الأوغندي يقاطعون التمارين قبل مواجهة تونس

كأس أمم إفريقيا : لاعبو المنتخب الأوغندي يقاطعون التمارين قبل مواجهة تونس

قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي لكرة القدم الحصّة التدريبية التي كان من المقرّر إجراؤها أمس السبت 20 ديسمبر 2025، استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني بعدغد الثلاثاء ضمن أولى جولات كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025.

و أشارت تقارير صحفية إلى أنّ 7 من لاعبي المنتخب الأوغندي قد توجّهوا صباح أمس إلى المدرب بول بوت لإعلامه بقرار جماعي تمّ اتّخاذه من طرف كلّ اللاعبين بمقاطعة التدريبات وبالتالي إلغاء حصّة تمارين يوم السبت.

و يأتي قرار اللاعبين بعد جلسة جمعتهم برئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موسى ماغوغو حول منح التأهّل إلى كأس إفريقيا للأمم والتي لم يحصلوا عليها رغم الوعود المتكرّرة و التي طالبوا أيضا بالترفيع في مبلغها المُقدّر بـ 6 آلاف أورو لكلّ لاعب.

و يُواجه المنتخب الأوغندي مساء الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة ليلاً المنتخب الوطني التونسي في ملعب الأمير عبد الله في مدينة الرباط ضمن الجولة الأولى لكأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

468
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

356
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
255
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
248
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
233
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
228
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
225
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
221
الأخبار

تطاوين: أمطار غزيرة ودعوات إلى الحذر اليقظة من خطر سيلان الأودية 
219
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
217
الأخبار

كرة يد : عملية جراحية ناجحة لعصام تاج

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى