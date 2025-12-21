كأس أمم إفريقيا : مطارات المغرب تستقبل 868 ألف وافد في 10 أيام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجلت مطارات المغرب مستويات قياسية غير مسبوقة في أعداد الوافدين، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حيث استقبلت 868,287 مسافراً خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر، بارتفاع 10.7٪ مقارنة بعام 2024، مع تسجيل 7,327 حركة جوية بزيادة قدرها 13٪.

و قد حقق يوم 18 ديسمبر رقماً قياسياً استثنائياً، يعكس جاهزية المملكة المغربية و قدرتها على التعامل مع كثافة حركة النقل الجوي.

و وفقًا لصحيفة “المغرب الآن” المغربية، جاء مطار محمد الخامس بالدار البيضاء كمحور استراتيجي، باستقباله 292,221 مسافراً، أي 33.7٪ من إجمالي الحركة، يليه مطارات مراكش، أكادير، طنجة، الرباط، و فاس، التي تشهد جميعها دينامية نمو مستمرة.

بينما تُظهر هذه النتائج قدرة المملكة على إدارة التدفقات الجوية بكفاءة عالية، مع توفير تجربة سلسة و آمنة للمسافرين، في سياق يتميز بكثافة الحركة المرتفعة.

