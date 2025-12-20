Français
رياضة

كأس أمم إفريقيا: 10 دول لم تشارك قط في الدورة

رغم أن هذه المسابقة تجمع بانتظام أبرز المنتخبات في القارة الإفريقية، فإن بعض الدول لم تعش إلى حدّ الآن تجربة المشاركة في الأدوار النهائية، وذلك على الرغم من تعدد النسخ التي أُقيمت على مرّ السنين.

وتتعدد أسباب هذا الغياب، من بينها ضعف البنية التحتية الرياضية، وعدم الاستقرار المؤسسي، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بمسار التنمية.

ويتعلّق الأمر بالدول العشر التالية:
1- التشاد
2- جيبوتي
3- إريتريا
4- إسواتيني
5- ليسوتو
6- الصومال
7- السيشيل
8- جمهورية إفريقيا الوسطى
9- جنوب السودان
10- ساو تومي وبرينسيب

