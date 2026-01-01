كأس أمم إفريقيا 2025: أفضل مراوغ في البطولة التونسي، حنبعل المجبري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بفضل 9 مراوغات ناجحة، يتصدر لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري ترتيب أفضل المراوغين في كأس أمم إفريقيا 2025، متقاسمًا الصدارة مع النيجيري صامويل تشوكويزي.

كما تألق تونسيان آخران خلال هذه المرحلة الأولى، وهما علي العابدي (6 مراوغات) وإلياس العاشوري (5 مراوغات).

وبفضل مستوياتهم المميزة، فرض اللاعبون التونسيون أنفسهم كأبرز نجوم هذه النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأبرز على الساحة الإفريقية.

ترتيب أفضل 20 مراوغًا في الدور الأول:

حنبعل المجبري (تونس) – 9 مراوغات ناجحة

صامويل تشوكويزي (نيجيريا) – 9 مراوغات ناجحة

موسيس سيمون (نيجيريا) – 8 مراوغات ناجحة

عمر مرموش (مصر) – 7 مراوغات ناجحة

مامادو سانغاري (مالي) – 7 مراوغات ناجحة

دانغو واتارا (بوركينا فاسو) – 7 مراوغات ناجحة

يان ديوماندي (كوت ديفوار) – 6 مراوغات ناجحة

ساديو ماني (السنغال) – 6 مراوغات ناجحة

علي عبدي (تونس) – 6 مراوغات ناجحة

غيلسون دالا (أنغولا) – 6 مراوغات ناجحة

أرسين كواسي (بوركينا فاسو) – 5 مراوغات ناجحة

إلياس العاشوري (تونس) – 5 مراوغات ناجحة

براهيم دياز (المغرب) – 5 مراوغات ناجحة

جونيور أوليتان (بنين) – 5 مراوغات ناجحة

فريدي (أنغولا) – 5 مراوغات ناجحة

إبراهيم عادل (مصر) – 5 مراوغات ناجحة

كينغس كانغوا (زامبيا) – 5 مراوغات ناجحة

عزيز كايوندو (أوغندا) – 5 مراوغات ناجحة

فاشن ساكالا (زامبيا) – 5 مراوغات ناجحة

عبد الرشيد موميني (بنين) – 5 مراوغات ناجحة

