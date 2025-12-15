كأس أمم إفريقيا 2025: إخراج المباريات من الملاعب… الكشف عن 8 مناطق للمشجعين

في إطار السعي إلى إخراج أجواء كأس أمم إفريقيا من داخل الملاعب وتحويل البطولة إلى مهرجان شعبي وطني حقيقي على الأراضي المغربية، كشفَت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن قائمة مناطق المشجعين (Fan Zones).

وبحسب ما أفاد به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والسلطات المغربية، سيتمّ الولوج إلى مناطق المشجعين عبر FAN ID، الذي يُنشأ من خلال تطبيق Yalla، وهو تطبيق يجمّع التذاكر والمعلومات، ويوفّر للزوار الأجانب تأشيرة إلكترونية مجانية. كما جرى الإعداد لمنظومة لوجستية معزّزة، لا سيما من خلال شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتسهيل التنقّل بين المدن المستضيفة.

قائمة مناطق المشجعين الثماني لكأس أمم إفريقيا 2025:

الرباط: ساحة OLM السويسي

تمارة: ساحة القصبة

الدار البيضاء: منتزه أنفا

الدار البيضاء: فضاء تورو

طنجة: منتزه فيلا هاريس

فاس: الحديقة النباتية

مراكش: باب دكالة

أكادير: مارينا أكادير

ومن خلال هذه الشبكة من مناطق المشجعين، يطمح المغرب إلى جعل كأس أمم إفريقيا 2025 احتفالًا شعبيًا واسع النطاق يشمل مختلف أنحاء البلاد.

غير أنّ هذا الامتداد للمشهد الرياضي يظلّ مشروطًا بضمان أعلى معايير السلامة وسهولة الولوج.