رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025: العاشوري ضمن قائمة اللاعبين المتوَّجين بجائزة رجل المباراة في الجولة الأولى

كما جرت العادة في كل نسخة، قامت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بتعيين رجال المباريات، مبرزةً اللاعبين الذين بصموا على انطلاقة مميّزة في بداية البطولة.

ويبرز في هذه القائمة الدولي التونسي إلياس العاشوري، بعد أدائه اللافت في المباراة التي جمعت تونس بأوغندا. وفي ما يلي القائمة الكاملة للاعبين المتوَّجين بجائزة رجل المباراة (الكاف) خلال الجولة الأولى:

المغرب 2–0 جزر القمر: براهيم دياز (المغرب)
مالي 1–1 زامبيا: لاسين سينايوكو (مالي)
جنوب إفريقيا 2–1 أنغولا: لايل فوستر (جنوب إفريقيا)
مصر 2–1 زيمبابوي: عمر مرموش (مصر)
جمهورية الكونغو الديمقراطية 1–0 بنين: ثيو بونغوندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
السنغال 3–0 بوتسوانا: نيكولا جاكسون (السنغال)
نيجيريا 2–1 تنزانيا: سيمي أجايوي (نيجيريا)
تونس 3–1 أوغندا: إلياس العاشوري (تونس)
بوركينا فاسو 2–1 غينيا الاستوائية: إدمون تابسوبا (بوركينا فاسو)
الجزائر 3–0 السودان: رياض محرز (الجزائر)
ساحل العاج 1–0 موزمبيق: أماد ديالو (ساحل العاج)
الكاميرون 1–0 الغابون: برايان مبويمو (الكاميرون)

