كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)

حقّق المنتخب النيجيري فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على حساب المنتخب التونسي، في ختام مواجهة الجولة الثانية التي احتضنها ملعب فاس، ليضمن بذلك منتخب النسور الخضراء التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وعقب هذه الهزيمة، صرّح قائد نسور قرطاج، فرجاني ساسي، قائلًا: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم، وكانت بداية المباراة سيئة جدًا، لكننا عرفنا كيف نعود في اللقاء رغم أننا خسرنا جميع الصراعات الثنائية أمام لاعبينا. عندما تواجه منتخبًا كبيرًا، ترتكب أخطاءً، وعليك أن تدفع ثمنها».

وأضاف فرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى. علينا أن نستعد جيدًا لمباراتنا الأخيرة من خلال تصحيح أخطائنا، والبناء على الأداء والنجاعة المحدودة التي حققناها أمام نيجيريا».