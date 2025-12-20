Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025: القائمة الكاملة للاعبين الـ16 الناشطين في الدوري الإسباني

كأس أمم إفريقيا 2025: القائمة الكاملة للاعبين الـ16 الناشطين في الدوري الإسباني

في نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، سيشارك 16 لاعبًا إفريقيًا فقط ينشطون في الدوري الإسباني (الليغا)، وفي ما يلي القائمة الكاملة بأسمائهم:

  • براهيم دياز – ريال مدريد – المغرب

  • عبد الصمد الزلزولي – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب

  • إنزو بويومو – أوساسونا – الكاميرون

  • باب غاي – فياريال – السنغال

  • كارل إيتا إييونغ – ليفانتي – الكاميرون

  • سفيان أمرابط – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب

  • إلياس أخوماش – فياريال – المغرب

  • دافيد كارمو – ريال أوفييدو – أنغولا

  • عز الدين أوناحي – جيرونا – المغرب

  • أكور آدامز – إشبيلية – نيجيريا

  • تشيديرا إيجيكي – إشبيلية – نيجيريا

  • شارل بيكيل – إسبانيول برشلونة – جمهورية الكونغو الديمقراطية

  • باتي سيس – رايو فاييكانو – السنغال

  • سيدريك باكامبو – ريال بيتيس بالومبيي – جمهورية الكونغو الديمقراطية

  • راندي نتيكا – رايو فاييكانو – أنغولا

  • عمر ماسكاريل – ريال مايوركا – غينيا الاستوائية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

366
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

330
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
271
الأخبار

سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية
265
الأخبار

رئيس الجمهورية:’’الشّعب التونسي وجّه يوم أمس صفعة لكلّ المتآمرين “
246
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
241
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
224
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
217
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
212
اقتصاد وأعمال

تونس تساهم في تحديد ملامح مستقبل أسواق العمل العربية
212
الأخبار

كرة يد : عملية جراحية ناجحة لعصام تاج

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى