كأس أمم إفريقيا 2025: القائمة الكاملة للاعبين الـ16 الناشطين في الدوري الإسباني

في نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، سيشارك 16 لاعبًا إفريقيًا فقط ينشطون في الدوري الإسباني (الليغا)، وفي ما يلي القائمة الكاملة بأسمائهم:

براهيم دياز – ريال مدريد – المغرب

عبد الصمد الزلزولي – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب

إنزو بويومو – أوساسونا – الكاميرون

باب غاي – فياريال – السنغال

كارل إيتا إييونغ – ليفانتي – الكاميرون

سفيان أمرابط – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب

إلياس أخوماش – فياريال – المغرب

دافيد كارمو – ريال أوفييدو – أنغولا

عز الدين أوناحي – جيرونا – المغرب

أكور آدامز – إشبيلية – نيجيريا

تشيديرا إيجيكي – إشبيلية – نيجيريا

شارل بيكيل – إسبانيول برشلونة – جمهورية الكونغو الديمقراطية

باتي سيس – رايو فاييكانو – السنغال

سيدريك باكامبو – ريال بيتيس بالومبيي – جمهورية الكونغو الديمقراطية

راندي نتيكا – رايو فاييكانو – أنغولا

عمر ماسكاريل – ريال مايوركا – غينيا الاستوائية

