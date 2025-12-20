كأس أمم إفريقيا 2025: القائمة الكاملة للاعبين الـ16 الناشطين في الدوري الإسباني

في نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، سيشارك 16 لاعبًا إفريقيًا فقط ينشطون في الدوري الإسباني (الليغا)، وفي ما يلي القائمة الكاملة بأسمائهم:
-
براهيم دياز – ريال مدريد – المغرب
-
عبد الصمد الزلزولي – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب
-
إنزو بويومو – أوساسونا – الكاميرون
-
باب غاي – فياريال – السنغال
-
كارل إيتا إييونغ – ليفانتي – الكاميرون
-
سفيان أمرابط – ريال بيتيس بالومبيي – المغرب
-
إلياس أخوماش – فياريال – المغرب
-
دافيد كارمو – ريال أوفييدو – أنغولا
-
عز الدين أوناحي – جيرونا – المغرب
-
أكور آدامز – إشبيلية – نيجيريا
-
تشيديرا إيجيكي – إشبيلية – نيجيريا
-
شارل بيكيل – إسبانيول برشلونة – جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
باتي سيس – رايو فاييكانو – السنغال
-
سيدريك باكامبو – ريال بيتيس بالومبيي – جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
راندي نتيكا – رايو فاييكانو – أنغولا
-
عمر ماسكاريل – ريال مايوركا – غينيا الاستوائية
