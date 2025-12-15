كأس أمم إفريقيا 2025: الكاف تُحذّر وتُحدّد الإجراءات المعتمدة داخل الملاعب المغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وقد حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، على توضيح جملة من القواعد الأساسية التي يتعيّن على جميع الجماهير الالتزام بها.

ويتمثل الهدف في ضمان سلامة الجميع وتأمين السير الحسن للمباريات داخل مختلف الملاعب التي تحتضن منافسات البطولة.

وفي إطار الحرص على السلامة العامة، تُمنع إدخال العناصر التالية إلى ملاعب كأس أمم إفريقيا:

• الأسلحة أو الأدوات الحادة

• الألعاب النارية، الشماريخ أو المواد المتفجرة

• القوارير، العلب المعدنية أو أي أدوات زجاجية

• المشروبات الكحولية والمواد غير القانونية

• الحقائب الكبيرة: الأكياس الضخمة أو حقائب الظهر

• مؤشرات الليزر

• اللافتات ذات الطابع السياسي أو المسيئة

ومن خلال هذا البلاغ، تدعو الهيئات المنظمة الجماهير الإفريقية إلى التحلي بروح المسؤولية، من أجل إنجاح نسخة 2025 وجعلها تظاهرة شعبية آمنة، مكرسة بالكامل لكرة القدم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



