رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الأولى: المغرب ومالي إلى ثمن النهائي، قائمة أوائل المتأهلين الستة

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025، وقد اتّضحت في نهاية المطاف هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي. ويتعلّق الأمر بالمنتخب المغربي، غير المنظّم للبطولة، الذي حقق فوزًا عريضًا مساء الاثنين على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف دون رد (3-0)، رافعًا رصيده إلى 7 نقاط، يليه المنتخب المالي، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام جزر القمر (0-0).

في المقابل، خرج منتخبا جزر القمر وزامبيا رسميًا من المنافسة.

وفي ما يلي قائمة أوائل المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي:

  • مصر: متصدّر المجموعة الثانية

  • نيجيريا: متصدّر المجموعة الثالثة

  • الجزائر: متصدّر المجموعة الخامسة

  • جنوب إفريقيا: وصيف المجموعة الثانية

  • المغرب: متصدّر المجموعة الأولى

  • مالي: وصيف المجموعة الأولى

برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

3 جانفي

  • الساعة 17:00: متصدّر المجموعة الرابعة × صاحب المركز الثالث من المجموعات الثانية/الخامسة/السادسة (H1)

  • الساعة 20:00: مالي × وصيف المجموعة الثالثة (H2)

4 جانفي

  • الساعة 17:00: المغرب × صاحب المركز الثالث من المجموعات الثالثة/الرابعة/الخامسة (H3)

  • الساعة 20:00: جنوب إفريقيا × وصيف المجموعة السادسة (H4)

5 جانفي

  • الساعة 17:00: مصر × صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى/الثالثة/الرابعة (H5)

  • الساعة 20:00: نيجيريا × صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى/الثانية/السادسة (H6)

6 جانفي

  • الساعة 17:00: الجزائر × وصيف المجموعة الرابعة (H7)

  • الساعة 20:00: متصدّر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسة (H8)

