Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الأولى (A): مالي تكتفي بالتعادل أمام زمبيا

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الأولى (A): مالي تكتفي بالتعادل أمام زمبيا

انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مواجهة المغرب وجزر القمر، والتي جمعت بين مالي وزامبيا، بعد ظهر هذا الاثنين على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

ورغم إضاعة إيل بلال توريه ركلة جزاء في الدقيقة 42، افتتح مهاجم نادي أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو باب التسجيل في الدقيقة 61، قبل أن ينجح باتسون داكا في تعديل النتيجة لصالح زامبيا في الوقت بدل الضائع (90+2).

وعلى مستوى الترتيب العام، تتقاسم مالي وزامبيا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، خلف منتخب المغرب، متصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وفي سجل المواجهات الرسمية بين المنتخبين، حقق منتخب مالي فوزًا واحدًا فقط في ست مباريات، مقابل انتصارين لمنتخب زامبيا، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

559
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

329
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
316
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
286
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
280
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
270
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
259
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح
253
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : إلى متى يبقى جزء هام من شارع مصطفى حجيج الذي يربط بين وسط مدينة أريانة و المنزه السادس في حالة  كارثية 
247
الأخبار

رئيس البرازيل : التدخل العسكري في فنزويلا سيفضي إلى كارثة إنسانية
240
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى