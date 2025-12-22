كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الأولى (A): مالي تكتفي بالتعادل أمام زمبيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025، بعد مواجهة المغرب وجزر القمر، والتي جمعت بين مالي وزامبيا، بعد ظهر هذا الاثنين على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، على نتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

ورغم إضاعة إيل بلال توريه ركلة جزاء في الدقيقة 42، افتتح مهاجم نادي أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو باب التسجيل في الدقيقة 61، قبل أن ينجح باتسون داكا في تعديل النتيجة لصالح زامبيا في الوقت بدل الضائع (90+2).

وعلى مستوى الترتيب العام، تتقاسم مالي وزامبيا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، خلف منتخب المغرب، متصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط.

وفي سجل المواجهات الرسمية بين المنتخبين، حقق منتخب مالي فوزًا واحدًا فقط في ست مباريات، مقابل انتصارين لمنتخب زامبيا، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

