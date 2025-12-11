Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: القائمة النهائية لتنزانيا، ثالث منافسي تونس

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: القائمة النهائية لتنزانيا، ثالث منافسي تونس

بعد قائمة أولية ضمّت 55 لاعباً (اضغط هنا)، أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب تنزانيا ميغيل غاموندي عن القائمة النهائية للاعبين الذين تم استدعاؤهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتضم القائمة النهائية التنزانية 28 لاعباً، وهم:

يعقوب سليمان (سيمبا)
حسين ماسالانجا (سينجيدا بي إس)
زوبيري فوبا (عزام إف سي)
باكاري موامينيتو (يانج أفريكانز)
شوماري كابومبي (سيمبا إس سي)
لوساجو مويكيندا (عزام فو)
محمد حسين (يانج أفريكانز)
نيكسون كيباج (سينجيدا بي إس)
ألفونس مابولا (شماخي)
ويلسون نانجو (سيمبا إس سي)
نوفاتوس ديسماس (جوزتيبي إف سي)
كلفن ناشون (بامبا جوي)
باسكال مسيندو (عزام إف سي)
إبراهيم عبد الله (شباب أفريقيا)
حاج منوجا (سالفورد سيتي)
ديكسون جوب (الشباب الأفارقة)
حبيبو عيد (سينجيدا بي إس)
تارين ألاراخيا (Rochdale AFC)
تشارلز مومبوا (فلوريانا إف سي)
يوسف كاجوما (سيمبا إس سي)
فيصل سلوم (عزام)
موريس أبراهام (سيمبا إس سي)
عبد سليمان (عزام)
عيدي سليمان (عزام)
كيبو دينيس (سيمبا إس سي)
مبوانا ساماتا (لوهافر)
كلفن جون (ألبورج بك)
سيمون مسوفا (الطلبة)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

335
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

313
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
286
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
281
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
279
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
269
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
254
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
250
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
249
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)
246
الأخبار

بعد نيويورك… ترامب يُسحَق في عقر داره بفلوريدا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى