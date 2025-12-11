كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: القائمة النهائية لتنزانيا، ثالث منافسي تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد قائمة أولية ضمّت 55 لاعباً (اضغط هنا)، أعلن المدرب الأرجنتيني لمنتخب تنزانيا ميغيل غاموندي عن القائمة النهائية للاعبين الذين تم استدعاؤهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وتضم القائمة النهائية التنزانية 28 لاعباً، وهم:

يعقوب سليمان (سيمبا)

حسين ماسالانجا (سينجيدا بي إس)

زوبيري فوبا (عزام إف سي)

باكاري موامينيتو (يانج أفريكانز)

شوماري كابومبي (سيمبا إس سي)

لوساجو مويكيندا (عزام فو)

محمد حسين (يانج أفريكانز)

نيكسون كيباج (سينجيدا بي إس)

ألفونس مابولا (شماخي)

ويلسون نانجو (سيمبا إس سي)

نوفاتوس ديسماس (جوزتيبي إف سي)

كلفن ناشون (بامبا جوي)

باسكال مسيندو (عزام إف سي)

إبراهيم عبد الله (شباب أفريقيا)

حاج منوجا (سالفورد سيتي)

ديكسون جوب (الشباب الأفارقة)

حبيبو عيد (سينجيدا بي إس)

تارين ألاراخيا (Rochdale AFC)

تشارلز مومبوا (فلوريانا إف سي)

يوسف كاجوما (سيمبا إس سي)

فيصل سلوم (عزام)

موريس أبراهام (سيمبا إس سي)

عبد سليمان (عزام)

عيدي سليمان (عزام)

كيبو دينيس (سيمبا إس سي)

مبوانا ساماتا (لوهافر)

كلفن جون (ألبورج بك)

سيمون مسوفا (الطلبة)

