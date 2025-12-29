كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد تأهل نيجيريا المباشر، بلغت المنافسة على المركز الثاني في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا ذروتها، إذ يسعى نسور قرطاج، في مواجهتهم أمام المنتخب التنزاني، إلى انتزاع بطاقة التأهل المحتملة المباشر إلى الدور ثمن النهائي.

وبعد الإقصاء من دور المجموعات في نسخة 2023، يجد أبطال إفريقيا لسنة 2004 أنفسهم مطالبين حتمًا بتفادي الهزيمة من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي، وذلك عقب فوزهم 3-1 على أوغندا وخسارتهم 3-2 أمام نيجيريا.

وتُعد هذه المشاركة السابعة عشرة تواليًا لتونس في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ما يمنحها رصيدًا مهمًا من الخبرة يمكن التعويل عليه للذهاب بعيدًا في المسابقة. كما أن الهزيمة أمام نيجيريا لم تكن سوى الثانية في آخر 11 مباراة خاضها المنتخب التونسي في جميع المسابقات (6 انتصارات، 3 تعادلات).

غير أن مسيرة نسور قرطاج لن تكون سهلة، إذ إن مباراتين فقط من آخر تسع مواجهات انتهت بفارق هدفين على الأقل.

تاريخ المواجهات المباشرة

لم يلتق المنتخبان سوى في مناسبتين سابقتين، حيث فازت تونس 1-0 في نوفمبر 2020، قبل أن تنتهي المباراة الثانية بعد أربعة أيام بالتعادل 1-1.

إحصائيات المنتخبين

شهدت سبع من آخر تسع مباريات لتونس تسجيل الفريقين للأهداف. وخلال المباريات الخمس الأخيرة للمنتخب التونسي، سُجّل ستة أهداف بعد الدقيقة 80.

في المقابل، انتهت سبع من آخر تسع مباريات لتنزانيا بأقل من 2.5 هدف. كما كان الشوط الثاني الأكثر غزارة تهديفية في سبع من آخر ثماني مباريات للمنتخب التنزاني.

اللاعبون المفتاحيون والغيابات

تعوّل تونس على جاهزية المهاجم الذي سيقود الخط الأمامي، إلى جانب إلياس العاشوري وإلياس السخيري، ليكونوا في أفضل حالاتهم أمام المرمى، كما حدث في مباراة أوغندا وخلال الربع ساعة الأخير أمام نيجيريا، من أجل حصد النقاط الثلاث.

في الجانب التنزاني، نجح سيمون مسوفا في تحويل ركلة جزاء أمام أوغندا نهاية هذا الأسبوع، وهي المرة الحادية عشرة في آخر 12 مباراة دولية له التي يسجل فيها، وينتهي فيها اللقاء بنتيجة 1-1 أو 1-0.

ولا يبدو أن تنزانيا تعاني من غيابات جديدة، في حين قد تفتقد تونس خدمات محمد علي بن رمضان في هذه المواجهة، بعد خروجه مصابًا خلال اللقاء أمام نيجيريا.

