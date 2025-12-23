كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: نيجيريا تحقق المهم وتفوز أمام تنزانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 هذا الثلاثاء 23 ديسمبر، من خلال لقاءات المجموعة الثالثة، وفي مقدمتها مواجهتا نيجيريا – تنزانيا، ثم تونس – أوغندا.

بداية موفّقة لمنتخب نيجيريا الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب تنزانيا بنتيجة 2-1. وسُجّلت الأهداف الثلاثة في اللقاء عن طريق مدافع هال سيتي سيمي أجايي (الدقيقة 36) ومهاجم أتالانتا أديمولا لوكمان (الدقيقة 52)، فيما كان لاعب الوسط تشارلز إمبومبوا قد أدرك التعادل للأوغنديين في الدقيقة 50.

ويُعزّز هذا الانتصار، في انتظار نتيجة مباراة تونس – أوغندا، تفوّق “النسور الخضر” من الناحية الفنية، ويمنحهم انطلاقة مثالية في مشوارهم بالبطولة.

وبالنسبة لكتيبة المدرب إيريك شيل، التي تقودها مجموعة شابة وموهوبة، تبدو الأهداف واضحة: فرغم الإخفاق وعدم التأهل إلى مونديال 2026، نجح المنتخب في بداية قوية لتفادي أي مفاجآت غير سارة ضمن مجموعة صعبة، قبل المواجهة المرتقبة أمام نسور قرطاج، يوم السبت المقبل.

في المقابل، لا تزال تنزانيا تبحث عن أول فوز لها في الأدوار النهائية. ففي ثلاث مشاركات سابقة، لم يسبق لمنتخب “نجوم الطيفاء” أن تذوّق طعم الانتصار، مكتفيا بثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم.

