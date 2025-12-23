Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: نيجيريا تحقق المهم وتفوز أمام تنزانيا

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: نيجيريا تحقق المهم وتفوز أمام تنزانيا

تتواصل مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 هذا الثلاثاء 23 ديسمبر، من خلال لقاءات المجموعة الثالثة، وفي مقدمتها مواجهتا نيجيريا – تنزانيا، ثم تونس – أوغندا.

بداية موفّقة لمنتخب نيجيريا الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب تنزانيا بنتيجة 2-1. وسُجّلت الأهداف الثلاثة في اللقاء عن طريق مدافع هال سيتي سيمي أجايي (الدقيقة 36) ومهاجم أتالانتا أديمولا لوكمان (الدقيقة 52)، فيما كان لاعب الوسط تشارلز إمبومبوا قد أدرك التعادل للأوغنديين في الدقيقة 50.

ويُعزّز هذا الانتصار، في انتظار نتيجة مباراة تونس – أوغندا، تفوّق “النسور الخضر” من الناحية الفنية، ويمنحهم انطلاقة مثالية في مشوارهم بالبطولة.

وبالنسبة لكتيبة المدرب إيريك شيل، التي تقودها مجموعة شابة وموهوبة، تبدو الأهداف واضحة: فرغم الإخفاق وعدم التأهل إلى مونديال 2026، نجح المنتخب في بداية قوية لتفادي أي مفاجآت غير سارة ضمن مجموعة صعبة، قبل المواجهة المرتقبة أمام نسور قرطاج، يوم السبت المقبل.

في المقابل، لا تزال تنزانيا تبحث عن أول فوز لها في الأدوار النهائية. ففي ثلاث مشاركات سابقة، لم يسبق لمنتخب “نجوم الطيفاء” أن تذوّق طعم الانتصار، مكتفيا بثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

342
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
341
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
317
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
302
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
280
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
264
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
254
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
249
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة
240
أخر الأخبار

سينتفع به هؤلاء : النائب ماهر الكتاري يكشف ملامح مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى