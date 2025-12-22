Français
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة B: جنوب إفريقيا تتفوق على أنغولا

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة B: جنوب إفريقيا تتفوق على أنغولا

بعد إنهائهم كأس أمم إفريقيا 2023 في المركز الثالث، يطمح منتخب جنوب إفريقيا إلى تجاوز هذا الإنجاز وبلوغ مرحلة جديدة، عبر التتويج بلقبه الثاني في هذه المسابقة القارية، بعد لقبه الأول خلال مشاركته الأولى سنة 1996.

وفي مستهل مشاركته في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا «CAN 2025»، حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا (–) على نظيره الأنغولي، في المباراة الأولى لحساب المجموعة B.

وسجّل هدفي المنتخب الجنوب إفريقي كلّ من أوسوين أبوليس في الدقيقة 21، ولايل فوستر في الدقيقة 51، فيما كان لاعب وسط منتخب أنغولا «شو» قد أدرك التعادل في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

ويبدو منتخب «بافانا بافانا» في موقع جيد ليكون ضمن أبرز المنافسين على اللقب، بعدما وصل إلى المغرب مدعومًا بحملة تصفيات قوية، أنهـاها دون أي هزيمة، محققًا أربع انتصارات وتعادلين.

في المقابل، تلقى المنتخب الأنغولي خسارته الأولى، بعد أن كان قد أنهى مشوار التصفيات دون هزيمة أيضًا، مسجلًا بدوره أربع انتصارات وتعادلين.

تعليقات

