كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق

في ظل غياب ردّ فعل جماعي، لم يجد المنتخب الغابوني سوى نجمه المعتاد بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي أعاد الأمل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، مقلّصًا الفارق (2-1) ومُبقيًا بصيص أمل لـ«الفهود». غير أنّ ذلك لم يمنع الهزيمة ولا الإقصاء، بعد الهدف الثالث لمنتخب موزمبيق الذي وقّعه مدافع سانتا كلارا ديوغو كاليلا في الدقيقة 52.

ورغم تسجيل الغابون هدفه الثاني عبر البديل أليكس موكيتو-موسوندا في الدقيقة 76، فإنّ منتخب موزمبيق تألّق أيضًا بفضل الأداء الكبير لجيني كاتامو، الذي سجّل ركلة جزاء في الدقيقة 42، وقدّم تمريرة حاسمة لزميله بانغال في الدقيقة 37. وانتهت المباراة بفوز موزمبيق بنتيجة 3-2.

وفي انتظار قمّة هذه المجموعة E بين الكاميرون وكوت ديفوار، يتمركز منتخب موزمبيق في المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، خلف الإيفواريين والكاميرونيين، برصيد ثلاث نقاط لكل منتخب.

