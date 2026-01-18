Français
كأس أمم إفريقيا 2025: بفوزه على المغرب في الرباط، السينغال بطلاً لإفريقيا للمرة الثانية (فيديو)

احتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مساء الأحد، نهائي النسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، الذي جمع بين المنتخب المغربي، البلد المضيف، ونظيره السنغالي.

وتُوِّج منتخب السنغال بطلاً لإفريقيا لعام 2025 بعد فوزه على المنتخب المغربي عقب 120 دقيقة من اللعب، بنتيجة (1-0).

وتحت قيادة باب تيّاو، واصل «أسود التيرينغا» مسيرتهم بثبات وهدوء، ولكن بقدرٍ عالٍ من اليقين، حيث نجحوا في إنجاز انتقالٍ جيليّ نادر: الحفاظ على الركائز التاريخية مع إدماج موجة جديدة شديدة الموهبة، من دون أي تراجع في المستوى، ليحصدوا لقبهم القاري الثاني، بعد التتويج بنسخة 2021.

في المقابل، دخل «أسود الأطلس» النهائي وهم مدفوعون بديناميكية استثنائية خلال موسمي 2024-2025 — ألقاب في الفئات السنية، تتويج بكأس العرب، وانتظام لافت مع المنتخب الأول — غير أنهم أخفقوا في تحقيق لقب «الكان» على أرضهم، أي التتويج الإفريقي الثاني، بعد أكثر من خمسين عاماً على لقبهم الوحيد الذي يعود إلى عام 1970.

