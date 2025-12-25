كأس أمم إفريقيا 2025: ترتيب صانعي الأهداف بعد الجولة الأولى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع ختام منافسات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025، برز لاعب واحد على مستوى التمريرات الحاسمة، وهو النيجيري أليكس إيووبي، الذي قدّم تمريرتين حاسمتين لكلٍّ من سيمي أجاّي وأديمولا لوكمان.

وعلى الصعيد التونسي، تألّق كلٌّ من علي عبدي وحنبعل المجبري، بعدما قدّم كلٌّ منهما تمريرة حاسمة واحدة.

وفيما يلي ترتيب أفضل صانعي الأهداف بعد أول 12 مباراة من الجولة الأولى:

1- أليكس إيووبي (نيجيريا): تمريرتان حاسمتان

2- حنبعل المجبري وعلي العابدي (تونس): تمريرة حاسمة واحدة

لايل فوستر (جنوب إفريقيا): تمريرة حاسمة واحدة

إسماعيلا سار (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

محمد أمورة (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

شيخ تياديان سابالي (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

فريدي (أنغولا): تمريرة حاسمة واحدة

برايان مبيومو (الكاميرون): تمريرة حاسمة واحدة

نصير مزراوي (المغرب): تمريرة حاسمة واحدة

فرانك كيسييه (كوت ديفوار): تمريرة حاسمة واحدة

نوفاتوس ميرووشي (تنزانيا): تمريرة حاسمة واحدة

أنس صلاح الدين (المغرب): تمريرة حاسمة واحدة

دانغو واتارا (بوركينا فاسو): تمريرة حاسمة واحدة

هشام بوداوي (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

إيمانويل جالاي (زيمبابوي): تمريرة حاسمة واحدة

مصطفى محمد (مصر): تمريرة حاسمة واحدة

آرثر ماسواكو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): تمريرة حاسمة واحدة

إسماعيل ياكوبس (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

محمد حمدي (مصر): تمريرة حاسمة واحدة

بغداد بونجاح (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

