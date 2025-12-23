Français
كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – أوغندا، التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج

في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، يواجه المنتخب التونسي نظيره الأوغندي مساء هذا الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعتمد سامي الطرابلسي على التشكيلة المحتملة التالية: أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي – يان فاليري، فرجاني ساسي (ق)، إلياس السخيري، حنبعل المجبري – إلياس العاشوري، إلياس السعد، وحازم المستوري.

علاوة على ذلك، هنا التشكيل المحتمل لأوغندا: أونيانجو – كايوندو، كابدرودوسي، أواني، أوبيتا – أوتشو، بياروهانجا – موتيابا، أوكيلو، لورينزن وموكوالا.

