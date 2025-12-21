Français
كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – أوغندا، حصة تصوير لنسور قرطاج قبل 3 أيام من الموعد (فيديو)

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – أوغندا، حصة تصوير لنسور قرطاج قبل 3 أيام من الموعد (فيديو)

انطلق العدّ التنازلي لنسور قرطاج. فبعد وصولهم إلى المغرب يوم الجمعة، كان الموعد مع الحصة الفنية التقليدية للتصوير، التي تسبق كل مشاركة في المنافسات الكبرى.

وتحت أضواء الكاميرات، وبعيدًا عن ملاعب التدريبات، اجتمع اللاعبون الذين اختارهم سامي الطرابلسي لمواجهة أوغندا ونيجيريا وتنزانيا، من أجل إجراء جلسة تصوير اتسمت بأجواء من الارتياح والاسترخاء.

وعرض علي معلول، والقائد فرجاني ساسي، ونعيم السليتي، وإلياس العاشوري، ونادر الغندري، وإلياس السخيري، أبهى ابتساماتهم وهم يرتدون القميصين الأبيض والأحمر.

وستكون بداية مشوار المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب أوغندا، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، انطلاقًا من الساعة 21:00 بتوقيت تونس (HT)، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

