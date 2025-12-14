كأس أمم إفريقيا 2025: تونس في الرباط… والكشف عن معسكر قاعدة كل منتخب

كشف «الدليل الشامل» لكأس أمم إفريقيا 2025 أن «كل منتخب مشارك في البطولة بالمغرب سيقيم في معسكره الحصري الخاص من بداية البطولة إلى نهايتها».

وأوضح المصدر نفسه أن «كل واحد من المنتخبات الوطنية الـ24 سيستفيد من معسكر قاعدة يضم فندقًا من فئة خمس نجوم، إلى جانب مركز للتدريبات».

وعلى غرار بقية المنتخبات، سيستقر المنتخب التونسي في العاصمة الرباط، وتحديدًا في فندق “The View” كمقرّ للإقامة.

وفي ما يلي معسكر القاعدة وفندق الإقامة للمنتخبات الـ24 المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025:

تونس: الرباط (The View)

المغرب: الرباط (Mohammed VI Football Complex)

أوغندا: الرباط (Le Caroussel)

تنزانيا: الرباط (Fairmont)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: الرباط (Conrad Arzana)

بنين: الرباط (Tour Hassan)

بوتسوانا: الرباط (Dawliz)

الجزائر: الرباط (Marriott)

مالي: الدار البيضاء (Barceló Anfa)

زامبيا: الدار البيضاء (Sofitel Tour Blanche)

جزر القمر: الدار البيضاء (Radisson Blu)

بوركينا فاسو: الدار البيضاء (Le Casablanca)

غينيا الاستوائية: الدار البيضاء (Casa Marriott)

السودان: الدار البيضاء (Marriott Courtyard)

مصر: أكادير / تغازوت (Fairmont Taghazout Bay)

الكاميرون: أكادير / تغازوت (Hyatt Regency Taghazout)

الغابون: أكادير / تغازوت (Hyatt Place Taghazout Bay)

موزمبيق: أكادير / تغازوت (Hilton TGH Bay)

جنوب إفريقيا: مراكش (Four Seasons)

أنغولا: مراكش (Fairmont)

زيمبابوي: مراكش (Sofitel)

كوت ديفوار: مراكش (Hyatt Park)

نيجيريا: فاس (Saharai)

السنغال: طنجة (Fairmont)