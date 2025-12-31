Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – مالي، البرنامج الكامل لمباريات الدور ثمن النهائي

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – مالي، البرنامج الكامل لمباريات الدور ثمن النهائي

بعد اختتام دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يُنتظر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره المالي، نقدّم لكم البرنامج المفصّل لمباريات الدور ثمن النهائي (بالتوقيت التونسي):

السبت 3 جانفي
17:00: السنغال – السودان (H1)
20:00: مالي – تونس (H2)

الأحد 4 جانفي
17:00: المغرب – تنزانيا (H3)
20:00: جنوب إفريقيا – الكاميرون (H4)

الاثنين 5 جانفي
17:00: مصر – بنين (H5)
20:00: نيجيريا – موزمبيق (H6)

الثلاثاء 6 جانفي
17:00: الجزائر – جمهورية الكونغو الديمقراطية (H7)
20:00: كوت ديفوار – بوركينا فاسو (H8)

الدور ربع النهائي

الجمعة 9 جانفي
17:00: الفائز من H1 – الفائز من H2 (Q1)
20:00: الفائز من H3 – الفائز من H4 (Q2)

السبت 10 جانفي
17:00: الفائز من H5 – الفائز من H7 (Q3)
20:00: الفائز من H6 – الفائز من H8 (Q4)

الدور نصف النهائي

الأربعاء 14 جانفي
18:00: الفائز من Q1 – الفائز من Q3 (D1)
21:00: الفائز من Q2 – الفائز من Q4 (D2)

النهائي

الأحد 18 جانفي
20:00: المباراة النهائية: الفائز من D1 – الفائز من D2

