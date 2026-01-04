كأس أمم إفريقيا 2025 – ثمن النهائي: المغرب يتجاوز تنزانيا بصعوبة ويبلغ ربع النهائي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دخل المنتخب المغربي، المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة، مواجهة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب تنزانيا، مساء الأحد، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بثقة كبيرة، ووجد صعوبة بالغة في حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وبدعم جماهيري قوي، نجح أسود الأطلس في محو خيبة الإقصاء من الدور ذاته قبل عامين، محققين فوزًا ثمينًا بنتيجة (1ء0). وجاء هدف اللقاء بتوقيع مهاجم ريال مدريد، براهيم دياز، في الدقيقة 64.

وأمام منتخب تنزاني اتسم بالاندفاع والندية رغم محدودية إمكانياته، كان المنتخب المغربي في الموعد، مدركًا ضرورة تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين، وترجمة طموحه القاري على أرض الملعب.

