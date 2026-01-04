كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)

على غرار الإطارين الفني والإداري، اعترف المدير الرياضي خليل شمّام، في تصريح لموقع Tunisie Numérique، بأن ما حدث هو “هزيمة موجعة للغاية، لكن هذه هي كرة القدم، فيها فائز وخاسر”.

وأكد اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي قائلاً: “دخلنا المباراة بشكل جيد وفرضنا الضغط منذ البداية، ثم جاءت البطاقة الحمراء، لكن هذه هي كرة القدم. نجحنا في تطبيق استراتيجيتنا حتى في نهاية اللقاء مع هدف الشواط، غير أننا فقدنا تركيزنا، وكان المنافس متمركزًا بشكل جيد. تأكدوا أن جميع اللاعبين كانوا يتمنّون تقاسم فرحة الفوز مع جمهورنا الكبير، لكن هذه هي كرة القدم… الله غالب”.