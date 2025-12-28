كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»

فرض منتخب نيجيريا، مساء السبت، سيطرته الكاملة على قمة المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب التونسي، بعدما تقدّم بثلاثية نظيفة (3-0).
هذا السيناريو لم يُرضِ زياد الجزيري، المدير الرياضي للمنتخب التونسي، الذي صرّح قائلاً: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم. اللاعبون بالغوا في الدفاع دون المرور إلى الهجوم، وعندما تداركنا الأمر قدّمنا أداءً كبيرًا ونجحنا في الوصول إلى الشباك».
وأضاف: «نأمل أن يكون اللاعبون جاهزين للمباراة الأخيرة، على غرار توونكتي الذي لم يستسلم أبدًا، وقاد زملاءه للعودة في اللقاء، محوّلًا الوقت بدل الضائع إلى فوضى حقيقية».
