كأس أمم إفريقيا 2025 – سامي الطرابلسي: «أيمن دحمان يملك الإمكانيات لتدارك أخطائه» (فيديو)

خلال الندوة الصحفية التي سبقت مباراة تونس ومالي، تطرّق مدرّب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي إلى وضعية حارس المرمى أيمن دحمان.

وأكد الطرابلسي أن «دور حارس المرمى وحالته الذهنية عاملان بالغا الأهمية في المباريات والبطولات عموماً. أخطاؤه تكون واضحة وجلية، تماماً مثل أخطاء المدافع، على عكس المهاجم. فالمهاجم قد يهدر عدداً من الفرص دون أن يتعرض لانتقادات تُذكر. أما بالنسبة لدحمان، فإن شخصيته وخبرته تمنحانه القدرة على تدارك أخطائه وتصحيحها في الاتجاه الصحيح».