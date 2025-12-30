Français
كأس أمم إفريقيا 2025 – علي العابدي: «من هنا تبدأ فعليًا المنافسة في الكان» (فيديو)

بعد تأهّل المنتخب التونسي إلى الدور ثمن النهائي، أكد الجناح الأيسر لنادي نيس الفرنسي، علي عبدي، في تصريح لموقع الرقمية : «من هنا تبدأ فعليًا منافسات كأس أمم إفريقيا، مع المنتخبات الكبرى مثل مالي والمغرب وهذه المنتخبات التقليدية التي تضم لاعبين كبارًا، والتي تتطلّب مواجهتها درجة عالية جدًا من التركيز والرغبة في اللعب. أمّا حملات الضغط أو الهجوم التي تستهدف لاعبًا أو مدرّبًا، فهي تؤثّر بشكل كبير».

وأضاف: «بالنسبة لي، لم يعد لديّ حساب على فيسبوك، لذلك لا أتابع كل هذه السخرية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أحترم الجميع، وأعتبر أن انتقادات اللاعبين السابقين أو الصحفيين تمثّل نقطة قوة بالنسبة لي».

