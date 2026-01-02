كأس أمم إفريقيا 2025: لويس كامبوس (باريس سان جيرمان) يوجّه رسالة إلى المواهب الإفريقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة رأس السنة، لم يفوّت المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، الفرصة لتوجيه تحية خاصة لكرة القدم الإفريقية، في وقت تشهد فيه بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 منافساتها في المغرب.

وعبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وجّه المسؤول البرتغالي رسالة لافتة إلى اللاعبين الشباب الذين يبرزون بمواهبهم، مشيدًا بشكل خاص بكرة القدم الإفريقية من خلال مقطع فيديو.

وقال كامبوس:

“مرحبًا بعام 2026، وخصوصًا مرحبًا بكل عشّاق كرة القدم الجميلة. أستهلّ سنة 2026 بتكريم جميع المواهب الإفريقية (في ظل إقامة كأس أمم إفريقيا)، لأن ظروف تطوّرهم غالبًا ما تكون صعبة جدًا”.

وأضاف المسؤول الباريسي:

“أحدهم يرتدي بالفعل قميص باريس سان جيرمان. إنهم يقدّمون كرة استحواذ استثنائية، يتحرّكون جميعًا باستمرار، ويغيّرون مراكزهم بشكل متواصل. سرعة تداول الكرة بينهم مذهلة. يستخدمون كلتا القدمين… أين سبق أن شاهدت ذلك في ملاعب ممتلئة عن آخرها وخلال احتفالات صاخبة؟! فلتستمرّ الأفراح…”.

