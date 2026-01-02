Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025: لويس كامبوس (باريس سان جيرمان) يوجّه رسالة إلى المواهب الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025: لويس كامبوس (باريس سان جيرمان) يوجّه رسالة إلى المواهب الإفريقية

بمناسبة رأس السنة، لم يفوّت المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، الفرصة لتوجيه تحية خاصة لكرة القدم الإفريقية، في وقت تشهد فيه بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 منافساتها في المغرب.

وعبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وجّه المسؤول البرتغالي رسالة لافتة إلى اللاعبين الشباب الذين يبرزون بمواهبهم، مشيدًا بشكل خاص بكرة القدم الإفريقية من خلال مقطع فيديو.

وقال كامبوس:
“مرحبًا بعام 2026، وخصوصًا مرحبًا بكل عشّاق كرة القدم الجميلة. أستهلّ سنة 2026 بتكريم جميع المواهب الإفريقية (في ظل إقامة كأس أمم إفريقيا)، لأن ظروف تطوّرهم غالبًا ما تكون صعبة جدًا”.

وأضاف المسؤول الباريسي:
“أحدهم يرتدي بالفعل قميص باريس سان جيرمان. إنهم يقدّمون كرة استحواذ استثنائية، يتحرّكون جميعًا باستمرار، ويغيّرون مراكزهم بشكل متواصل. سرعة تداول الكرة بينهم مذهلة. يستخدمون كلتا القدمين… أين سبق أن شاهدت ذلك في ملاعب ممتلئة عن آخرها وخلال احتفالات صاخبة؟! فلتستمرّ الأفراح…”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

331
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
305
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
267
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
234
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس إلى السبت
227
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
226
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى