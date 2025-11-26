Français
كأس أمم إفريقيا 2025: ما هي أسعار تذاكر الطيران إلى المغرب؟

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية الراعي والشريك الرسمي لكأس أمم إفريقيا 2025، عن أسعار خاصة موجهة لأنصار المنتخبات الأخرى المتأهلة إلى جانب المغرب، للراغبين في السفر وحضور منافسات هذا الحدث القاري، المنتظر أن يستقطب أعدادًا كبيرة من الجماهير إلى المملكة.

ووفقًا لبلاغ الناقلة المغربية، تشمل هذه العروض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب إفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من: بوتسوانا، جزر القمر، موزمبيق، أوغندا، السودان، تنزانيا التي تم تأكيد تأهلها رسميًا من قبل محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، زامبيا وزيمبابوي.

وتتراوح الأسعار بين أكثر من 300 يورو وما يقلّ بقليل عن 1000 يورو، حيث خُصِّصت أرخص تذكرة للجماهير الإيفوارية بسعر 379,6 يورو. وتليها تذاكر الجماهير السنغالية والبوركينابية، التي تُقدَّر بنحو 427 يورو و454 يورو على التوالي.

أما نقطة الانطلاق الأغلى فهي العاصمة الأنغولية لواندا، حيث يتعيّن على المسافرين دفع مبلغ يناهز 1 085 دولارًا (937,01 يورو).

وبالنسبة للجماهير القادمة من نيجيريا، فقد تم تحديد أسعار التذاكر انطلاقًا من لاغوس وأبوجا عند 715 دولارًا (617,47 يورو)، في حين تبلغ 650 دولارًا (561,34 يورو) بالنسبة للمسافرين من كينشاسا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أخيرًا، تدور كلفة التذكرة في حدود 561,68 يورو انطلاقًا من كوتونو (البنين)، مالابو (غينيا الاستوائية)، دوالا، ياوندي (الكاميرون) وباماكو (مالي).

كما أفادت الشركة المغربية بأنها برمجت أكثر من 660 رحلة، ستؤمّن من خلالها الربط مع مجمل المدن المغربية الست التي ستحتضن المباريات: أكادير، الدار البيضاء، مراكش، الرباط، طنجة وفاس.

