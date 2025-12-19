Français
رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025: مدربو المنتخبات الـ24 المشاركة

كأس أمم إفريقيا 2025: مدربو المنتخبات الـ24 المشاركة

في كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب، ينصبّ الاهتمام بطبيعة الحال على اللاعبين، غير أنّ الأجهزة الفنية بدورها تروي قصة لا تقل أهمية.

ومن بين المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، يقود 14 منتخبًا مدربون أفارقة، مقابل 10 منتخبات أوكلت قيادتها الفنية إلى مدربين أوروبيين أو من أمريكا الجنوبية.

وفي ما يلي قائمة المدربين الـ24:

  • وليد الركراكي – المغرب / مغربي

  • توم سانتفيت – مالي / بلجيكي

  • موزيس سيشوني – زامبيا / زامبي

  • ستيفانو كوزين – جزر القمر / إيطالي

  • حسام حسن – مصر / مصري

  • هوغو بروس – جنوب إفريقيا / بلجيكي

  • باتريس بوميل – أنغولا / فرنسي

  • ماريو مارينيكا – زيمبابوي / روماني

  • إيريك شيل – نيجيريا / فرنسي-مالي

  • سامي الطرابلسي – تونس / تونسي

  • بول بوت – أوغندا / بلجيكي

  • ميغيل غاموندي – تنزانيا / أرجنتيني

  • باب تيياو – السنغال / سنغالي

  • سيباستيان ديسابر – جمهورية الكونغو الديمقراطية / فرنسي

  • غيرنوت روهر – بنين / ألماني

  • مورينا راموريبولي – بوتسوانا / جنوب إفريقي

  • فلاديمير بيتكوفيتش – الجزائر / سويسري

  • براما تراوري – بوركينا فاسو / بوركينابي

  • خوان ميشا – غينيا الاستوائية / غيني استوائي

  • كواسي أبياه – السودان / غاني

  • إيمرس فايي – كوت ديفوار / فرنسي

  • دافيد باغو – الكاميرون / كاميروني

  • تييري مويوما – الغابون / غابوني

  • تشيكينيو كوندي – موزمبيق / موزمبيقي

