كأس أمم إفريقيا 2025: مدربو المنتخبات الـ24 المشاركة

في كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب، ينصبّ الاهتمام بطبيعة الحال على اللاعبين، غير أنّ الأجهزة الفنية بدورها تروي قصة لا تقل أهمية.

ومن بين المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، يقود 14 منتخبًا مدربون أفارقة، مقابل 10 منتخبات أوكلت قيادتها الفنية إلى مدربين أوروبيين أو من أمريكا الجنوبية.

وفي ما يلي قائمة المدربين الـ24: