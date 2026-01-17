كأس أمم إفريقيا 2025: نيجيريا تتفوق على مصر وتحصد الميدالية البرونزية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد خروج مؤلم من الدور نصف النهائي، عادت مصر ونيجيريا إلى أرض الملعب بروحٍ عالية، حيث كان الكبرياء والدافع حاضرين بقوة.

وشهدت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025، التي جمعت بين اثنتين من أكثر المنتخبات تتويجًا في القارة، مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فوز منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2) على حساب منتخب مصر، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وخاض المنتخب المصري، المتوَّج باللقب القاري سبع مرات، مباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

في المقابل، نجح منتخب نيجيريا، المتوَّج بالبطولة ثلاث مرات، في الفوز بجميع مبارياته السبع التي خاضها في لقاءات تحديد المركز الثالث ضمن منافسات العرس القاري.

