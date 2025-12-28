Français
كأس أمم إفريقيا 2028: قبل مونديال 2026، المغرب يطمح لتنظيم «كان» جديدة !

كأس أمم إفريقيا 2028: قبل مونديال 2026، المغرب يطمح لتنظيم «كان» جديدة !

بحسب المعلومات التي نشرها الحساب المتخصص Soccer 212، المعروف عادةً بموثوقيته، يدرس المغرب التقدّم بملف ترشّح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2028.

ويهدف هذا التوجّه إلى إجراء بروفة أخيرة قبل كأس العالم 2030، التي سيُنظمها المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وإلى جانب المغرب، تُعدّ كل من جنوب إفريقيا ومصر، وربما الجزائر أيضًا، من الدول القادرة على خوض هذا التحدي من حيث الجاهزية والبنية التحتية.

غير أنّ مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تشير إلى أنّه في حال تقدّم أحد هذه البلدان بملف ترشّح، فستكون حظوظه وافرة في التفوق على المغرب، استنادًا إلى مبدأ التناوب. فقد استضافت جنوب إفريقيا آخر نسخة من البطولة سنة 2013، ومصر سنة 2019، فيما يعود آخر تنظيم للجزائر إلى سنة 1990.

وبعد كأس أمم إفريقيا 2027، التي أُسند تنظيمها إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا، ستكون نسخة 2028 — التي كُشف عن وجودها الأسبوع الماضي بعدما كانت سنة 2029 هي الأوفر حظًا سابقًا — آخر دورة قبل الانتقال إلى تنظيم البطولة مرة كل أربع سنوات.

