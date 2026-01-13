Français
كأس إفريقيا : اعتقال ساحر في مالي بعد التحيّل على مواطنين و جمع 33 ألف يورو مقابل وعود بفوز منتخب بلاده على السينغال

أثارت قضية غريبة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية و الشعبية في مالي، بعدما أوقفت السلطات شخصاً كان يقدم نفسه على أنه “ساحر” أو “عرّاف”، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال بدعوى قدرته على ضمان تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

و بحسب الإعلام المالي، فإن المعني بالأمر استغل الحماس الجماهيري المرافق لمشاركة منتخب مالي في البطولة القارية، وروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسط محيطه المحلي لامتلاكه “قدرات روحية”، تخول له التأثير على نتائج المباريات، مقابل جمع تبرعات مالية قال إنها ستُستخدم في “طقوس خاصة” لمساعدة المنتخب على بلوغ نصف النهائي.

و أضافت المصادر ذاتها، أن العرّاف تمكن من جمع مبالغ مالية مهمة من عدد من المواطنين، قُدرت بأزيد من 33 ألف يورو ، قبل أن تتعقد وضعيته عقب إقصاء منتخب مالي من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ضد السينغال، و هو ما فجّر موجة غضب في صفوف المتبرعين الذين شعروا بأنهم تعرضوا للخداع.

و هاجمت الجماهير منزل “الساحر”، قبل تدخل السلطات الأمنية بعد تلقيها شكاوى رسمية، حيث تم توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالاحتيال و استغلال “سذاجة” المواطنين و نشر ادعاءات مضللة.

يُذكر أن منتخب مالي غادر منافسات كأس أمم أفريقيا من دور ربع النهائي، بعد هزيمته يوم الجمعة الماضي، ضد منتخب السينغال بنتيجة 1-0.

