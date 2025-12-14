Français
Anglais
العربية
عالمية

كأس إفريقيا للأمم 2025: التشكيلة المثالية للاعبين الغائبين

كأس إفريقيا للأمم 2025: التشكيلة المثالية للاعبين الغائبين

قبل أسبوع واحد من ضربة البداية لكأس إفريقيا للأمم 2025 في المغرب، سيتعيّن على البطولة أن تُقام في غياب عدد من نجوم كرة القدم الإفريقية.

بين الإصابات، وعدم التأهل، والخيارات التكتيكية للمدربين، إليكم تشكيلة مثالية كاملة للاعبين الغائبين:

أندريه أونانا (الكاميرون)
أولا آينا (نيجيريا)
ويلفريد سينغو (كوت ديفوار)
ويليام تروست-إيكونغ (نيجيريا)
سفيان الكرواني (المغرب)
توماس بارتي (غانا)
أندريه-فرانك زامبو أنغيسا (الكاميرون)
نيكولا بيبي (كوت ديفوار)
أمين غويري (الجزائر)
يوان ويسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
سيرهو غيراسي (غينيا)

البدلاء:
أليكسيس غيندوز (الجزائر)
عبدو ديالو (السنغال)
شادي رياض (المغرب)
بلال نادر (المغرب)
عيسى العيدوني (تونس)
مارشال مونيتسي (زيمبابوي)
نبيل بن طالب (الجزائر)
محمد قدوس (غانا)
سيمون أدينغرا (كوت ديفوار)
يوسف بلايلي (الجزائر)
أنطوان سيمينيو (غانا)
فينسنت أبو بكر (الكاميرون)
فيكتور بونيفاس (نيجيريا)

